Lecture performée de Pas vu Maurice, chroniques de l’infraordinaire . Ecomusée des Monts du Forez, 13 mai 2023, Usson-en-Forez. Lecture performée de Pas vu Maurice, chroniques de l’infraordinaire . Samedi 13 mai, 20h30 Ecomusée des Monts du Forez Gratuit pour tous. *20h30 : Lecture performée de Pas vu Maurice, chroniques de l’infraordinaire .

Durée : 1h. A partir de 12 ans, suivi d’une séance d’échanges et de dédicace avec le public.

Animé par Laurence Hugues, Auteur du roman. Paru en 2019 et réédité en 2022, ce livre raconte la vie du hameau de Marie, à partir des carnets retrouvés dans sa maison. Profitez en pour découvrir en famille le jeu permanent « Quand grand mamie avait mon âge » 1€, ainsi que l’exposition « 14 agendas d’une vie » en lien avec le roman de Laurence Hugues et les photographies de Claude Benoit à la Guillaume. Passez du musée de Usson en Forez au musée d’Estivareilles! En embarquant dans l’une des navettes de la nuit des Musées proposées par le train touristique du Haut Forez. *2€ pour assurance. Horaires sur notre site internet. Ecomusée des Monts du Forez Quartier Saint-Joseph Place Alex Folléas, 42550 Usson-en-Forez, Loire Usson-en-Forez 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 50 68 87 http://www.ecomusee-usson-en-forez.fr Musée implanté dans les anciens bâtiments de la congrégation des religieuses Saint-Joseph et sur les vestiges de l’ancien château féodal. Au coeur d’une muséographie contemporaine, le musée présente 1500 m² de surface d’expositions permanentes et temporaires. Ses collections : Monde paysan, vie quotidienne, objets de piété, anciens métiers, jardin de curé, paysages , patrimoine oral. • Par SNCF : TGV jusqu’à St-Etienne (Paris – St-Etienne : 3 heures). • Par avion : aéroport à Andrézieux-Bouthéon (Paris – Andrézieux : 1 heure). • Voiture : – Saint-Etienne / Usson-en-Forez : 50 Km. – Le Puy-en-Velay / Usson-en-Forez : 50 Km. – Lyon / Usson-en-Forez : 110 Km. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 Claude Benoit à la Guillaume

