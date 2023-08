Visites thématiques à la Maison Cornec Ecomusée des Monts d’Arrée, Maison Cornec Saint-Rivoal, 17 septembre 2023, Saint-Rivoal.

Différentes visites thématiques sur le site de la Maison Cornec

A travers des visites du site de la Maison Cornec, l’équipe de médiation de l’écomusée se propose de mettre la lumière sur deux thématiques :

14h et 16h : visite de la Maison Cornec et des bâtiments agricoles en portant le regard sur la place de la femme au XIXe siècle ainsi que sur les patrimoines transmis par le biais des femmes (chants, savoir-faire, etc.)

15h et 17h : visite des vergers, des talus et des espaces boisés jusqu’au village afin de découvrir ou redécouvrir les usages traditionnels du bois, questionner la façon de se réapproprier nos ressources et des bons usages de l’énergie bois.

Ecomusée des Monts d’Arrée, Maison Cornec 29190 Saint-Rivoal Saint-Rivoal 29190 Finistère Bretagne 02 98 68 87 76 http://www.ecomusee-monts-arree.fr Le site de la maison Cornec, au coeur du bourg de Saint-Rivoal, nous replonge dans la vie quotidienne d’un riche paysan du XVIIIe siècle. La maison Bothorel, bâtie à la même époque, témoigne de l’utilisation du patrimoine à travers le temps, ici, jusque dans les années 1950.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

écomusée des Monts d’Arrée