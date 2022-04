Ecomusée des Monts d’Arrée. Animations des vacances de Pâques. Au Moulin de Kerouat. Saint-Rivoal Saint-Rivoal Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Rivoal Finistère Saint-Rivoal Le jardin en famille – 14h30 – 5€

Pour tous, venez découvrir les savoir-faire traditionnels ou innovants pour commencer ou améliorer son jardin ou potager ! Le 15 avril nous vous proposerons d’améliorer l’accueil de la biodiversité en plantant des abris à papillons, repartez ensuite avec votre petit sachet de graines pour prolonger l’action dans votre jardin. Le 22 avril, osez l’osier ! Nous vous donnons tous les trucs et astuces pour utiliser l’osier en meuble de jardin ou en bordure de potager ! contact@ecomusee-monts-arree.fr +33 2 98 68 87 76 Le jardin en famille – 14h30 – 5€

Pour tous, venez découvrir les savoir-faire traditionnels ou innovants pour commencer ou améliorer son jardin ou potager ! Le 15 avril nous vous proposerons d'améliorer l'accueil de la biodiversité en plantant des abris à papillons, repartez ensuite avec votre petit sachet de graines pour prolonger l'action dans votre jardin. Le 22 avril, osez l'osier ! Nous vous donnons tous les trucs et astuces pour utiliser l'osier en meuble de jardin ou en bordure de potager !

