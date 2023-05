Visite à la lampe torche des collections Ecomusée des Forges, 13 mai 2023, Inzinzac-Lochrist.

Visite à la lampe torche des collections Samedi 13 mai, 21h00 Ecomusée des Forges Accès gratuit et sans réservation.

A la lumière de la lampe torche, une guide-médiatrice vous accompagnera pour découvrir un autre éclairage sur les collections du musée : outils, costumes, maquettes et machines…

Pensez à venir avec votre smartphone ou votre lampe torche.

Ecomusée des Forges Mail François Giovannelli, 56650 Inzinzac-Lochrist Inzinzac-Lochrist 56650 Morbihan Bretagne 02 97 36 98 21 http://www.inzinzac-lochrist.fr/Ecomusee-des-Forges.6681.0.html Partez à la découverte de l’histoire des forgerons du Morbihan! A partir de 1860, les rives du Blavet accueillent une usine de fer-blanc fournissant les conserveries de poissons du littoral. Attirant les paysans des campagnes alentours, les usines rythment rapidement toute la vie sociale et ce jusqu’à leur fermeture en 1966. Histoire locale, lutte pour les droits sociaux, évolution des machines et des techniques, vie ouvrière,… Autant de thématiques qu’une riche collection d’outils, costumes photographies, films et maquettes vous feront découvrir. Témoin d’une histoire bretonne oubliée, l’Ecomusée des Forges est le seul musée rappelant ce pan industriel de l’histoire régionale L’Ecomusée se situe à 20 minutes du centre de Lorient, à moins de 10 minutes d’Hennebont et à 5 minutes de la 4 voies. Suivre la direction Inzinzac-Lochrist ou Lochrist puis Z.I des Forges. Parking voiture et camping-car en face de l’Ecomusée

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

© Ecomusée des Forges d’Inzinzac-Lochrist