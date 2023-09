Venez découvrir l’Ecomusée ! Ecomusée de St-Dégan Brech Catégories d’Évènement: Brech

Morbihan Venez découvrir l’Ecomusée ! Ecomusée de St-Dégan Brech, 17 septembre 2023, Brech. Venez découvrir l’Ecomusée ! Dimanche 17 septembre, 11h00 Ecomusée de St-Dégan Le dimanche 17 septembre 2023, l’Écomusée ouvre ses portes pour une journée de découverte gratuite, à la rencontre de la vie des paysans bretons des 19e et 20e siècles.

Visite libre du site et des expositions – de 11h à 18h.

Une exposition temporaire : L’eau, les yeux du monde”, “An dour, Lagadoù ar bed” raconte le lien des habitants du Pays d’Auray avec l’eau avant 1950.

2023 – Le témoignage de Lucien Pouëdras (Cycle 2022-2024). Ecomusée de St-Dégan rue Park Ségal, 56400 Brec’h Brech 56400 Morbihan Bretagne 02 97 57 66 00 http://www.ecomusee-st-degan.fr Ecomusée de St-Dégan Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

