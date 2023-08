Saint-Nazaire vue d’en haut Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire Saint-Nazaire vue d’en haut Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire, 17 septembre 2023, Saint-Nazaire. Saint-Nazaire vue d’en haut Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h30 Écomusée de Saint-Nazaire Gratuit. Sans réservation L’Écomusée présente une nouvelle exposition de photographies aériennes de Saint-Nazaire. Gratuitement ouverte pour les Journées européennes du patrimoine, elle vous offre un autre regard sur la ville et son évolution à travers le temps. Prenez de la hauteur, élargissez vos horizons visuels et découvrez Saint-Nazaire sous un autre angle.

Cette exposition de photographies aériennes dessine une ville et un territoire profondément transformés au cours des deux derniers siècles. Écomusée de Saint-Nazaire Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.saint-nazaire-musees.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

