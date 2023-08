Une restauration qui ne manque pas de souffle Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire, 17 septembre 2023, Saint-Nazaire.

Une restauration qui ne manque pas de souffle Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h30 Écomusée de Saint-Nazaire Gratuit. Sans réservation

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les coulisses de la conservation des collections muséales, en compagnie d’une restauratrice du patrimoine et d’une professionnelle de l’Écomusée.

Sauvegarder le patrimoine technique et industriel

Les maquettes de soufflerie sont des objets techniques conçus dans les années 1930. Elles servaient alors à tester l’aérodynamisme des

prototypes d’hydravions.

Devenues des objets de collection, elles ont traversé le temps grâce au travail minutieux des professionnels du patrimoine.

Deux restauratrices, spécialisées dans le traitement des mobiliers et objets bois, sont récemment intervenues sur ces maquettes, pour en assurer la pérennité et l’intégrité.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Morgann Fosse-Danglot, restauratrice, et Clémence Gabant, professionnelle de l’Écomusée, vous présentent les problématiques liées à la conservation de ce patrimoine industriel.

Écomusée de Saint-Nazaire Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.saint-nazaire-musees.com

Photographe Cholé Demora. Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.