Comme un oiseau sur l'eau
Écomusée de Saint-Nazaire
Saint-Nazaire, 17 septembre 2023

Sans réservation. Des avions qui volent et qui flottent ! Dans les années 1920, Saint-Nazaire conçoit des appareils volants peu répandus aujourd’hui : les hydravions.

Pour tester l’aérodynamisme de leurs prototypes, les ingénieurs conçoivent des maquettes de soufflerie. Ces modèles réduits d’hydravions sont suspendus à l’intérieur de souffleries où l’air est aspiré. Équipés de poids, ils permettent d’éprouver les forces exercées sur l’appareil.

Ces objets techniques sont les témoins des débuts de l’aéronautique à Saint-Nazaire, une période de tâtonnements et d’essais parfois malheureux parfois heureux… Écomusée de Saint-Nazaire Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.saint-nazaire-musees.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

