Sans réservation. Au sein du nouvel espace d’exposition de l’Écomusée dédié à l’histoire de l’aéronautique à Saint-Nazaire, un médiateur revient sur le rôle des chantiers navals dans la construction des avions et hydravions. Conquérir les mers et les airs Saviez-vous que l’aéronautique à Saint-Nazaire est née aux chantiers navals ?

À côté des paquebots transatlantiques naissent les premiers hydravions et avions dans les années 1920.

Cette médiation courte vous permet de comprendre les liens qui unissent les constructions aéronautique et navale. Écomusée de Saint-Nazaire Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

