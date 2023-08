L’épopée aéronautique de Saint-Nazaire Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire L’épopée aéronautique de Saint-Nazaire Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire, 16 septembre 2023, Saint-Nazaire. L’épopée aéronautique de Saint-Nazaire 16 et 17 septembre Écomusée de Saint-Nazaire Gratuit. Visite libre Après deux semaines de fermeture pour travaux, l’Écomusée rouvre ses portes pour vous présenter son nouvel espace d’exposition dédié à l’histoire de l’aéronautique à Saint-Nazaire. À découvrir en avant-première et gratuitement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine ! Prêts à décoller ? À l’occasion du centenaire de l’aéronautique à Saint- Nazaire, l’Écomusée inaugure un nouvel espace d’exposition.

Des hydravions aux Airbus, les types d’avion et les principes constructifs ont changé mais l’innovation est toujours de la partie.

Des objets de collections et un film d’animation, création originale, retracent l’histoire méconnue de cette industrie.

En écho, un nouveau module, « Saint-Nazaire vue d'en haut », invite à saisir l'évolution de Saint-Nazaire grâce à des photos aériennes.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

