Plusieurs jeux sont proposés aux enfants, selon leur âge.

Sans réservation. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les enfants peuvent s’amuser avec des jeux des années 1950 à l’Écomusée. Pour ravir les petits et les plus grands ! Jeux d’antan À quoi jouaient les enfants dans les années 1950 ?

À l’école ou à la maison, les jeux envahissent les cours de récréation et les jardins entre les baraquements.

