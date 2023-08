100 ans d’aéro, un siècle d’innovation entre terre et mer Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire 100 ans d’aéro, un siècle d’innovation entre terre et mer Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire, 16 septembre 2023, Saint-Nazaire. 100 ans d’aéro, un siècle d’innovation entre terre et mer 16 et 17 septembre Écomusée de Saint-Nazaire Gratuit. Sans réservation À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Airbus Atlantic et l’association « Je me souviens » présentent à l’Écomusée une exposition retraçant les évolutions de l’industrie aéronautique à Saint-Nazaire. Une industrie centenaire à Saint-Nazaire En 1923, les chantiers navals se lancent dans la construction aéronautique. Les innovations se succèdent pendant un siècle. Depuis, le bassin nazairien est devenu un maillon important de la production d’avions à l’échelle mondiale. Des photographies d’hier et d’aujourd’hui retracent des épisodes de cette histoire. Par Airbus Atlantic, complétée par des supports pédagogiques de l’association Je me souviens. Écomusée de Saint-Nazaire Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.saint-nazaire-musees.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

