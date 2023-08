Vol au-dessus des années 1950 Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire Vol au-dessus des années 1950 Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire, 16 septembre 2023, Saint-Nazaire. Vol au-dessus des années 1950 Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Écomusée de Saint-Nazaire Gratuit. Sans réservation À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, un médiateur décrypte les enjeux de la reconstruction de la ville, à partir de photographies aériennes exposées dans la nouvelle exposition « Saint-Nazaire vue d’en haut ». Les fifties vues du ciel À l’aide de photographies aériennes, un médiateur vous raconte l’incroyable défi qu’a représenté, après la guerre, la reconstruction de la ville et celle de ses industries. Écomusée de Saint-Nazaire Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.saint-nazaire-musees.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Autres Lieu Écomusée de Saint-Nazaire Adresse Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Ville Saint-Nazaire Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire latitude longitude 47.273498;-2.198324

