Saint-Nazaire Architecte en herbe Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire, 16 septembre 2023, Saint-Nazaire. Architecte en herbe Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Écomusée de Saint-Nazaire À partir de 7 ans. Cette activité est pensée pour les familles avec enfants.

Le kit-découverte du parcours est à retirer gratuitement à l’Écomusée de Saint-Nazaire. Accessible aux personnes en situation de handicap mental et auditif.

Gratuit. Un parcours ludique et autonome dans le quartier du Petit Maroc, à retirer gratuitement à l’Écomusée. Un quartier de la Reconstruction Retirez votre matériel à l’Écomusée, puis partez en famille dans le quartier du Petit Maroc et autour du Building. Vous y deviendrez le temps d’une journée un architecte du patrimoine en herbe.

Au cours de 7 missions, fiches en main, vous devrez observer en détail l’architecture de la Reconstruction.

La restauration de certaines maisons et immeubles ne pourra se faire sans votre aide.

Prêts à relever ce défi ? Écomusée de Saint-Nazaire Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.saint-nazaire-musees.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

