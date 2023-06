En 2023, l’Écomusée de Plouigneau fait peau neuve ! Ecomusée de Plouigneau Plouigneau, 17 septembre 2023, Plouigneau.

En 2023, l’Écomusée de Plouigneau fait peau neuve ! Dimanche 17 septembre, 14h00 Ecomusée de Plouigneau Visite libre et gratuite. Espace entièrement accessible en fauteuil roulant (et poussette) avec rampes d’accès et un ascenseur pour l’étage. Présence de nombreux endroits où s’asseoir faire une pause, le long du parcours.

C’est l’occasion de découvrir le nouveau parcours sur les Révolutions agricoles. Il vous fera suivre la transformation de l’agriculture, de la préhistoire jusqu’à aujourd’hui. Traversez aussi les espaces de vie reconstitués : l’école, les artisans du village, les machines agricoles et les pièces de vie de la maison dont la nouvelle pièce des années 70.

N’oubliez pas d’essayer notre sélection de jeux en bois : succès garanti à tout âge !

L’association des « Amis de l’Écomusée » sera présente pour vous faire déguster des gourmandises bretonnes.

Ecomusée de Plouigneau 5, rue de la gare, 29610 Plouigneau Plouigneau 29610 Plouigneau Finistère Bretagne 0298798580 https://www.ecomusee-plouigneau.bzh/ https://www.facebook.com/ecomuseeplouigneau/ L’écomusée de Plouigneau invite à remonter le temps.

A travers une riche collection, vous traverserez les lieux, les années et évolutions de la vie quotidienne. La maison, l’école, la galerie agricole et les métiers du village feront vivre et revivre les ambiances d’autrefois. Le parking de l’écomusée est situé à 50m de l’accueil (une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite est délimitée au pied du bâtiment d’accueil).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© club photo de Plourin