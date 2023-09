ECOMUSEE DE MARTINIQUE Ecomusée de Martinique Rivière-Pilote Catégories d’Évènement: Martinique

Rivière-Pilote ECOMUSEE DE MARTINIQUE Ecomusée de Martinique Rivière-Pilote, 16 septembre 2023, Rivière-Pilote. ECOMUSEE DE MARTINIQUE 16 et 17 septembre Ecomusée de Martinique Samedi 16 Septembre 2023 10h00 -12h30

Atelier : L’art des parures en coquillage

Intervenant : KARIB’ CULTUR

11h00 -12h30

Conférence

Le bakoua : De ses origines à son utilisation

Intervenant : Jean-Louis MARIE-ROSE

13h30 – 16h30

Atelier : Décoration de lambis

Intervenant : René – David NELZIN

14h30 – 16h00

Initiation de l’Akizomba

Intervenant : Fred Pipoulè avec l’association l’appart West-Indies 972 Dimanche 17 Septembre 2023 9h30 – 12h30

Atelier : Création de tentures de Mémoires

Intervenante : Nadia CALCAR

11h00 – 12h30

Conférence

La véritable origine des Caraïbes noirs ou « Carinagu »

Intervenant : Thierry LETANG

14h00 – 16h Atelier de tressage de feuilles de cocotiers, par Monsieur Yves RILOS 15h00 – 16h30

Zumba Fitness Party

Intervenant : Fred Pipoulè avec l’association l’appart West-Indies 972 Ecomusée de Martinique Anse Figuier 97211 Rivière-Pilote Rivière-Pilote 97211 Martinique Martinique 05 96 62 79 14 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00 Ecomusee de Martinique Détails Catégories d’Évènement: Martinique, Rivière-Pilote Autres Lieu Ecomusée de Martinique Adresse Anse Figuier 97211 Rivière-Pilote Ville Rivière-Pilote Departement Martinique Lieu Ville Ecomusée de Martinique Rivière-Pilote latitude longitude 14.460529;-60.90889

Ecomusée de Martinique Rivière-Pilote Martinique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riviere-pilote/