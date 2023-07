Capsule vidéo – Transmission de l’art de la laine Écomusée de Marquèze Sabres Catégories d’Évènement: Landes

Capsule vidéo – Transmission de l'art de la laine Mercredi 19 juillet, 14h00 Écomusée de Marquèze Si cet événement vous intéresse, prenez contact avec le musée pour avoir plus d'informations. À travers un atelier créatif d'initiation au feutrage de la laine à l'eau et au savon sera abordé le thème de la transformation de la laine de brebis du troupeau de l'écomusée via la création artistique. Chaque participant repartira avec un objet de sa création. Écomusée de Marquèze Route de Solférino, 40630 Sabres Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 08 31 31 http://www.marqueze.fr L'écomusée de Marquèze propose un voyage dans l'histoire des Landes de Gascogne à travers la reconstitution, en plein air, d'un authentique quartier landais du XIXe siècle.

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T16:30:00+02:00

