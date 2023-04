La nuit des musée à Marquèze Écomusée de marqueze, 13 mai 2023, Sabres.

La nuit des musée à Marquèze Samedi 13 mai, 10h30 Écomusée de marqueze Entrée libre

Venez célébrer la Nuit des Musées dans un cadre à part, découvrir l’écomusée sous un autre jour.

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.marqueze.fr

Écomusée de marqueze Route de la Gare, Sabres, Landes, Nouvelle-Aquitaine Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 08 31 31 http://www.marqueze.fr http://www.facebook.com/ecomarqueze?fref=ts;http://twitter.com/EcomuseMarqueze?lang=fr [{« link »: « http://www.marqueze.fr »}] Évadez-vous sur la planète Marquèze ! Embarquez dans le train centenaire et vivez une expérience inédite à l’écomusée de Marquèze, un authentique quartier landais (hameau) du 19è siècle. Au fil de votre journée, découvrez les maisons meublées des anciens habitants, assistez aux animations ou encore, initiez-vous aux jeux gascons et dégustez une pâtisserie tout juste sortie du four à pain…Pour les plus jeunes, place à l’aventure ! Jeux de piste et ateliers sont proposés gratuitement pour découvrir l’écomusée de manière ludique et interactive. A Marquèze, voyagez dans le temps au cœur des Landes de Gascogne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

©Agence ZOO / Arthur Bonifay