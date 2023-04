Concert de musique classique Ecomusée de Marie-Galante, Habitation Murat Grand-Bourg Catégories d’évènement: Grand-Bourg

Guadeloupe

Concert de musique classique Ecomusée de Marie-Galante, Habitation Murat, 13 mai 2023, Grand-Bourg. Concert de musique classique Samedi 13 mai, 19h00 Ecomusée de Marie-Galante, Habitation Murat Concert de musique classique avec l’association La Musique Classique pour tous à Marie-Galante, en présence d’artistes internationaux, à partir de 19h. Ecomusée de Marie-Galante, Habitation Murat Grand-Bourg de Marie-Galante Grand-Bourg 97112 Guadeloupe Guadeloupe 05 90 97 48 68 En plus de la découverte du patrimoine des anciennes habitations/sucreries de Roussel-Trianon et Pirogue et de l’histoire de la mare au punch, le site de l’habitation Murat propose de parcourir au rez-de-chaussée de la maison de maître les plus beaux objets des collections permanentes de l’écomusée. Ce site permet également de visiter un exceptionnel jardin médicinal. L’écomusée de Marie Galante est détenteur de l’appellation Musée de France. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©La Musique Classique pour tous

Détails Catégories d’évènement: Grand-Bourg, Guadeloupe Autres Lieu Ecomusée de Marie-Galante, Habitation Murat Adresse Grand-Bourg de Marie-Galante Ville Grand-Bourg Departement Guadeloupe Lieu Ville Ecomusée de Marie-Galante, Habitation Murat Grand-Bourg

Ecomusée de Marie-Galante, Habitation Murat Grand-Bourg Guadeloupe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grand-bourg/

Concert de musique classique Ecomusée de Marie-Galante, Habitation Murat 2023-05-13 was last modified: by Concert de musique classique Ecomusée de Marie-Galante, Habitation Murat Ecomusée de Marie-Galante, Habitation Murat 13 mai 2023 Ecomusée de Marie-Galante Grand-Bourg Habitation Murat Grand-Bourg

Grand-Bourg Guadeloupe