Journées du Patrimoine Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny Chéniers, 16 septembre 2023, Chéniers.

Chéniers,Creuse

Durant les deux journées du Patrimoine la Tuilerie de Pouligny se dévoile aux visiteurs sous un jour nouveau à travers l’histoire des ouvriers qui travaillèrent dans ses murs des années 1900 à 1960. Extraction de l’argile, préparation du matériau, fabrications, séchage et cuissons vous seront contés durant deux heures de visite.

Tarif 1.50€.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



During the two Heritage Days, the Tuilerie de Pouligny reveals itself to visitors in a new light, through the story of the workers who worked within its walls from 1900 to 1960. Clay extraction, material preparation, manufacturing, drying and firing will be recounted during a two-hour visit.

Price 1.50?

Durante las dos Jornadas del Patrimonio, la Tuilerie de Pouligny se revela a los visitantes bajo una nueva luz a través de la historia de los obreros que trabajaron entre sus muros de 1900 a 1960. La extracción de la arcilla, la preparación del material, la producción, el secado y la cocción se relatarán durante las dos horas que dura la visita.

Precio: 1,50

Während der beiden Tage des Kulturerbes zeigt sich die Ziegelei von Pouligny den Besuchern in einem neuen Licht und erzählt die Geschichte der Arbeiter, die von 1900 bis 1960 in den Mauern der Ziegelei arbeiteten. Während der zweistündigen Besichtigung werden Sie über die Gewinnung von Ton, die Vorbereitung des Materials, die Herstellung, das Trocknen und das Brennen informiert.

Preis 1.50?

Mise à jour le 2023-05-09 par Creuse Tourisme