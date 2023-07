Fête des vieux métiers Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny Chéniers, 30 juillet 2023, Chéniers.

Chéniers,Creuse

L’association « TERRA Ignis» et « l’écomusée de la Tuilerie de Pouligny» vous proposent une journée dans les pas des hommes et des femmes de la campagne du XIXème et du début du XXème siècle. Grâce aux bénévoles de l’association de nombreuses machines et de nombreux savoir-faire seront présentés cette année encore au public. Le visiteurs pourront découvrir le monde des travaux agricoles mais aussi celui des petits métiers des campagnes qui rythmaient les saisons et la vie. Démonstrations, expositions, ateliers attendent les visiteurs. Durant cette journée la restauration rapide permettra au amateur de pique-nique sur l’herbe de profiter du parc arboré de 10ha..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 18:00:00. EUR.

Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The association « TERRA Ignis » and « l’écomusée de la Tuilerie de Pouligny » offer you a day in the footsteps of the men and women of the countryside in the 19th and early 20th century. Thanks to the volunteers of the association, many machines and many skills will be presented to the public again this year. The visitors will be able to discover the world of agricultural work but also that of the small trades of the countryside which gave rhythm to the seasons and to life. Demonstrations, exhibitions and workshops await the visitors. During this day, the fast food will allow the amateur of picnic on the grass to benefit from the park of 10ha.

La asociación « TERRA Ignis » y el ecomuseo de la Tullería de Pouligny organizan una jornada tras las huellas de los hombres y mujeres del campo del siglo XIX y principios del XX. Gracias a los voluntarios de la asociación, este año también se expondrán al público numerosas máquinas y oficios. Los visitantes podrán descubrir el mundo del trabajo agrícola, así como el de los pequeños oficios rurales que daban ritmo a las estaciones y a la vida. Demostraciones, exposiciones y talleres esperan a los visitantes. Durante el día, los puestos de comida rápida permitirán a los asistentes disfrutar de un picnic en el parque arbolado de 10 hectáreas.

Der Verein « TERRA Ignis » und das « Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny » bieten Ihnen einen Tag in den Fußstapfen der Männer und Frauen auf dem Land des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Dank der freiwilligen Helfer des Vereins werden auch dieses Jahr wieder zahlreiche Maschinen und Fertigkeiten der Öffentlichkeit präsentiert. Die Besucher können die Welt der landwirtschaftlichen Arbeiten entdecken, aber auch die Welt der kleinen Handwerke auf dem Land, die den Rhythmus der Jahreszeiten und des Lebens bestimmten. Vorführungen, Ausstellungen und Workshops erwarten die Besucher. Während des Tages können die Liebhaber von Picknicks auf dem Gras den 10 ha großen Park mit seinen Bäumen genießen.

Mise à jour le 2023-05-05 par Creuse Tourisme