Atelier modelage – la lampe à huile Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny Chéniers

Creuse Atelier modelage – la lampe à huile Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny Chéniers, 14 avril 2023, Chéniers. Chéniers,Creuse Encadrés par un potier professionnel les participants à l’atelier réalisent une lampe à huile.

Rens 05 55 62 19 61

Tarif :9€.

2023-04-14 fin : 2023-04-14 15:30:00. EUR.

Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Supervised by a professional potter, workshop participants create an oil lamp.

Rens 05 55 62 19 61

Price:9? Bajo la dirección de un alfarero profesional, los participantes en el taller crearán una lámpara de aceite.

Información: 05 55 62 19 61

Precio: 9? Unter Anleitung eines professionellen Töpfers stellen die Teilnehmer des Workshops eine Öllampe her.

Auskunft: 05 55 62 19 61

Mise à jour le 2023-02-22 par Creuse Tourisme

