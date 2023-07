Construction, émaillage, cuisson raku Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny Chéniers, 12 avril 2023, Chéniers.

Chéniers,Creuse

Encadrés par un potier professionnel les participants à l’atelier réalise une cuisson raku et apprennent à émailler. Durant cet atelier les participants sont initiés à l’art de cette technique ancestrale élevée au rend d’art majeur au Japon..

2023-04-12 fin : 2023-04-12 17:00:00. EUR.

Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Supervised by a professional potter, the workshop participants will perform a raku firing and learn to glaze. During this workshop, participants are introduced to the art of this ancestral technique, which has been elevated to a major art form in Japan.

Bajo la dirección de un alfarero profesional, los participantes del taller realizarán una cocción de raku y aprenderán a esmaltar. Durante este taller se introduce a los participantes en el arte de esta técnica ancestral, que ha sido elevada a la categoría de arte mayor en Japón.

Unter Anleitung eines professionellen Töpfers führen die Teilnehmer des Workshops einen Raku-Brand durch und lernen, wie man glasiert. Während des Workshops werden die Teilnehmer in die Kunst dieser uralten Technik eingeführt, die in Japan zu einer bedeutenden Kunstform geworden ist.

Mise à jour le 2023-05-26 par Creuse Tourisme