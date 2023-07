Atelier tournage – découverte du tournage Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny Chéniers, 11 avril 2023, Chéniers.

Chéniers,Creuse

Atelier de découverte au tournage.

Renseignements et inscription au 05 55 62 19 61.

Tarif 9€.

2023-04-11 fin : 2023-04-11 11:30:00. EUR.

Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Introduction to turning workshop.

Information and registration on 05 55 62 19 61.

Price 9?

Taller de iniciación al torneado.

Información e inscripciones en el 05 55 62 19 61.

Precio 9?

Workshop zur Entdeckung des Drechselns.

Informationen und Anmeldung unter 05 55 62 19 61.

Preis: 9?

Mise à jour le 2023-02-22 par Creuse Tourisme