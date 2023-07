Capsule vidéo – Street art en forêt Écomusée de la Sainte-Baume Plan-d’Aups-Sainte-Baume Catégories d’Évènement: Plan-d'Aups-Sainte-Baume

Var Capsule vidéo – Street art en forêt Écomusée de la Sainte-Baume Plan-d’Aups-Sainte-Baume, 8 juillet 2023, Plan-d'Aups-Sainte-Baume. Capsule vidéo – Street art en forêt 8 et 25 juillet Écomusée de la Sainte-Baume Si cet événement vous intéresse, prenez contact avec le musée pour avoir plus d’informations. Tony Tichene, peintre en street art réalise une démonstration devant le public au cours d’une journée citoyenne « BOOM FESTIVAL » sur le thème du changement climatique. Cette démonstration est prolongée par une journée de formation jeune public au Street art en forêt de la Sainte-Baume. Écomusée de la Sainte-Baume Plan-d’Aups-Sainte-Baume Plan-d’Aups-Sainte-Baume 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 62 56 46 https://www.facebook.com/ecomuseesaintebaume [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 62 56 46 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:00:00+02:00

