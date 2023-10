Cet évènement est passé Visite libre de l’Ecomusée de la pêche et du lac Écomusée de la pêche et du lac Thonon-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Partez à la découverte du Léman, de sa faune et du matériel des pêcheurs professionnels à travers les guérites de l’écomusée. Visite libre

De 14h30 à 22h Écomusée de la pêche et du lac 2 quai de Rives, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ville-thonon.fr Au sein de trois guérites traditionnelles, plongez dans l’univers des pêcheurs professionnels du lac Léman d’hier et d’aujourd’hui ! Découvrez également cet écosystème grâce à trois aquariums nouvellement réaménagés et de nombreuses espèces d’oiseaux lacustres naturalisés. Ouvert du 1er juin au 30 septembre : du mercredi au dimanche inclus de 14 h 30 à 18 h juillet et août : tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Toute l’année sur réservation pour les groupes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

