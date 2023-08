Visite libre de l’Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne Gardanne, 16 septembre 2023, Gardanne.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

De 9h à 17h45 : Visite libre de l’Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne

Bénéficiez de 50% de remise sur le prix des entrées : adultes 3.5€ et enfants 2.5€

A 14h : atelier « la longue vie des cigales » – sur réservation, places limitées.

Informations et réservations : 04 42 65 42 10

Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne RD 7, 20 Chemin de Roman, 13120 Gardanne Gardanne 13120 Biver Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 65 42 10 http://ecomusee-foret.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 65 42 10 »}] Avec ses 1000 m2 d’expositions répartis sur 3 niveaux, l’Écomusée de la forêt vous propose de découvrir l’étonnante richesse de la forêt méditerranéenne. Les mystères du sol, la diversité des milieux, l’histoire et la fragilité de nos écosystèmes.

Diaporamas, spectacle audio-visuel, bornes interactives, jeux, maquettes ou photographies géantes, le contenu est présenté de façon variée pour l’adapter à tous les âges et passer un agréable moment en famille. A l’issue de votre visite, l’espace Boutique Nature, vous fera découvrir nos produits pour le plaisir de l’odorat (savons, encens,..) et du palais.

Enrichissez votre savoir et celui de vos enfants avec nos livres, CD et jeux pédagogiques. Envie de faire un cadeau original ! de nombreux articles en bois vous attendent. Parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

