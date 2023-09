Cet évènement est passé Visite guidée spéciale Criquet de Crau Ecomusée de la Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau Visite guidée spéciale Criquet de Crau Ecomusée de la Crau Saint-Martin-de-Crau, 17 septembre 2023, Saint-Martin-de-Crau. Visite guidée spéciale Criquet de Crau Dimanche 17 septembre, 09h00 Ecomusée de la Crau Inscription obligatoire, places limitées Le conservatoire d’espaces naturels vous propose une visite inédite, d’un coussoul très préservé, dernier bastion du Criquet de Crau. En compagnie d’un garde de la Réserve, vous pourrez découvrir directement sur le terrain quelques actions mises en place dans le cadre du programme LIFE : gestion pastorale, aménagements, volières test… Une visite inédite et très enrichissante, pour comprendre tous les enjeux de la conservation de cette espèce endémique de la Réserve naturelle!

Limité à 8 places: Inscription obligatoire au 04 90 47 02 01

Rendez-vous à l'Ecomusée de la Crau, puis départ sur le site en minibus.

Ecomusée de la Crau
Place Léon Michaud
13310 Saint-Martin-de-Crau

Dimanche 17 septembre 2023, 09h00-12h00

