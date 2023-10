Visite guidée de la Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau, 6 octobre 2023, Saint-Martin-de-Crau.

Visite guidée de la Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau 6 octobre et 3 novembre Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau Gratuit.

Guidé par un garde de la Réserve, découvrez les paysages entre Camargue et Alpilles.

Des galets de la Durance au mythique Ganga cata, bercés par les pas des moutons mérinos, le paysage du coussoul de Crau, unique steppe méditerranéenne d’Europe, vous fascinera …

Entre histoire, faune, flore et géologie, une sortie nature dans un lieu exceptionnel et pas si désert !

Difficulté : 4,5 km de distance, jalonnés de galets

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Durée : 3h

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/visite-guidee-de-la-reserve-naturelle-nationale-des-coussoul

