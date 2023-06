Visite inédite de la Réserve nationale naturelle des coussouls de Crau Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau, 10 décembre 2022, Saint-Martin-de-Crau.

Visite inédite de la Réserve nationale naturelle des coussouls de Crau Samedi 10 décembre 2022, 14h30 Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau Gratuit.

Axel Wolff arpente ce territoire insolite depuis plus de 20 ans. Arrivé comme « objecteur de conscience », il a fini par tomber amoureux de ces paysages exceptionnels, et n’est jamais reparti !

Aujourd’hui conservateur de la Réserve, il vous propose une visite commentée dans les coussouls.

Biodiversité, archéologie, anecdotes drôles et parfois touchantes rythmeront cette visite inédite en compagnie d’un fin connaisseur de ce territoire emblématique de notre Région !

Durée : 3h

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/visite-inedite-de-la-reserve-nationale-naturelle-des-coussou

Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau Écomusée de la Crau, 2 Place Léon Michaud, 13310 Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/visite-inedite-de-la-reserve-nationale-naturelle-des-coussou »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/visite-inedite-de-la-reserve-nationale-naturelle-des-coussou »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T14:30:00+01:00 – 2022-12-10T17:30:00+01:00

2022-12-10T14:30:00+01:00 – 2022-12-10T17:30:00+01:00

Nature Sortie nature