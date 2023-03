Foire aux plantes rares Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse Catégories d’Évènement: Pierre-de-Bresse

Saône-et-Loire Pierre-de-Bresse . EUR Le temps d’un week-end, les jardins du château se parent de mille et une couleurs. La foire aux plantes rares est une invitation à cultiver son jardin avec des plantes originales, dans le respect de la nature et de la biodiversité. Plantes rares, artisanat de jardin, pauses gourmandes et sensibilisation à l’environnement sont au programme pour le plaisir des petits et grands. .

Organisée par le Foyer Rural de La Chaux.

Tarif réduit pour l’entrée à l’Écomusée de la Bresse bourguignonne. ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 http://www.ecomusee-bresse71.fr/ Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse

