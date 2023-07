Découvrez les secrets de la grille du château Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse, 16 septembre 2023, Pierre-de-Bresse.

Venez découvrir les secrets de la grille du château, récemment restaurée. Les travaux ont permis de révéler un pan de l’histoire du château jusqu’alors inconnu.

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental 71270 Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 http://www.ecomusee-de-la-bresse.com https://www.facebook.com/ecomusee.bressebourguignonne [{« type »: « email », « value »: « ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 85 76 27 16 »}] Édifié au XVIIe siècle par Claude de Thiard de Bissy sur l’emplacement d’une ancienne maison forte seigneuriale, le château de Pierre-de-Bresse et son parc restent aux mains de cette famille jusqu’au XIXe siècle. Le château est acquis en 1956 par le Conseil général de Saône-et-Loire. Depuis 1983, l’ensemble des bâtiments fait l’objet d’un important programme de travaux. Les intérieurs du château de Pierre-de-Bresse, les extérieurs, les douves, la grille d’entrée et la perspective allant de cette grille au corps de logis sont classés au titre des Monuments historiques. Le public y découvre désormais des expositions permanentes évoquant, illustrant et expliquant les milieux naturels, l’histoire, les aspects de la vie traditionnelle et les situations économiques et sociales actuelles de la Bresse bourguignonne. Faisant honneur à son « écrin », deux salles d’exposition sont consacrées à « la vie de château » et présentent les lieux tels qu’ils étaient à l’époque de l’illustre famille Thiard. Les différents aspects du milieu naturel bressan sont présentés (géologie, cours d’eau, forêt, cultures, etc.). Une salle consacrée à l’histoire explique les éléments constitutifs du territoire de la Bresse. Les arts et traditions populaires (costumes, poteries, musique) ainsi que les activités emblématiques bressanes (paillage de chaises, élevage de poulets, tuilerie, etc.) sont évoqués par le biais de nombreuses vitrines et reconstitutions. Une salle est consacrée au mobilier. L’écomusée possède divers types de meubles, qu’ils appartiennent au milieu rural traditionnel modeste ou à un registre plus recherché. La collection Noirot d’animaux naturalisés est présentée dans l’une des tours du château où une borne multimédia permet d’écouter différents chants d’oiseaux. L’architecture bressane est abordée au deuxième étage du château. D’autres espaces sont réservés aux projections audiovisuelles, aux expositions temporaires, au centre de documentation et de recherche, à la boutique, au salon de thé et aux conférences. Chaque année, l’écomusée de la Bresse bourguignonne accueille une programmation riche d’événements et de manifestations : saison musicale, conférences, projections de films documentaires, etc. à 35 km de Louhans et 65 km au sud de Dijon.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

