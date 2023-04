Entrez dans le labo de l’Ecomusée Écomusée de la Bresse Bourguignonne, 13 mai 2023, Pierre-de-Bresse.

Entrez dans le labo de l’Ecomusée Samedi 13 mai, 20h00 Écomusée de la Bresse Bourguignonne

L’Écomusée est convaincu qu’un musée doit être un lieu de dialogue et d’apprentissage où les visiteurs peuvent échanger, participer et apprendre en se divertissant.

Immersif, évolutif, ludique et informatif, le labo explore différemment des thématiques bressanes et les collections de l’Écomusée. Il permet de s’immerger dans ce territoire, de l’analyser, d’en débattre, et bien sûr de jouer !

Vous préférez découvrir des collections rarement exposées, feuilleter un ouvrage tranquillement installé dans un fauteuil ou vous souhaitez tester vos connaissances sur la Bresse, c’est vous qui voyez!

Pour la Nuit des musées, les médiateurs seront présents pour animer le labo !

Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental, 71270 Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 http://www.ecomusee-de-la-bresse.com [{« type »: « phone », « value »: « 0385762716 »}, {« type »: « email », « value »: « ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr »}] Installé depuis 1981 à Pierre-de-Bresse, dans le cadre prestigieux de l’ancien château des Comtes de Thiard édifié au XVIIème siècle et devenu propriété du département de Saône-et-Loire, l’Écomusée de la Bresse bourguignonne est le véritable conservatoire de la mémoire du pays bressan. © Écomusée de la bresse bourguignonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©ebb