L’architecture du château dévoilée Samedi 13 mai, 20h00 Écomusée de la Bresse Bourguignonne

Découvrez les datails architecturaux et l’histoire du château de Pierre-de-Bresse en compagnie d’un médiateur.

Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental, 71270 Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 http://www.ecomusee-de-la-bresse.com [{« type »: « phone », « value »: « 0385762716 »}, {« type »: « email », « value »: « ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr »}] Installé depuis 1981 à Pierre-de-Bresse, dans le cadre prestigieux de l’ancien château des Comtes de Thiard édifié au XVIIème siècle et devenu propriété du département de Saône-et-Loire, l’Écomusée de la Bresse bourguignonne est le véritable conservatoire de la mémoire du pays bressan.

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

