Noyal-Châtillon-sur-Seiche Contes de Noël en Bretagne écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 3 décembre 2023, Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Contes de Noël en Bretagne 3 – 31 décembre, les dimanches écomusée de la Bintinais Gratuit Décembre arrive, c’est le mois très noir – « an Mir Kerzu » en breton. Il est temps de rentrer à la maison, de préparer Noël, l’occasion rêvée pour se calfeutrer chez soi au coin de la cheminée autour de la bûche. Lors de cette nuit magique de Noël, aux douze coups de minuit, lorsque les animaux de la ferme se mettent à parler et que les menhirs volent pour s’abreuver aux rivières dévoilant des trésors enfouis, on se plonge alors dans le légendaire breton … En lien avec le spectacle « Gretel, Hansel et les autres » proposé par le Théâtre National de Bretagne du jeudi 07 au samedi 16 décembre, on se donne le frisson en se racontant une histoire à la veillée.

2023-12-03T14:30:00+01:00 – 2023-12-03T15:30:00+01:00

