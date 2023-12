Les hommes, la nature et les paysages de la Baie Ecomusée de la Baie Vains, 10 février 2024 14:00, Vains.

Vains,Manche

En bordure du rivage, à deux pas de la Pointe du Grouin du Sud, avec une vue imprenable sur le Mont Saint-Michel, l’écomusée de la Baie est un centre d’interprétation permettant de découvrir le fonctionnement des milieux naturels de la Baie, la manière dont l’homme exploite depuis des siècles ces espaces très particuliers et l’évolution des paysages au travers des âges.

Explorez la faune et de la flore au cours des saisons ainsi que les caractéristiques des différents milieux naturels. La préservation de ces équilibres constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour cet espace inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. L’homme vit dans ce milieu et en a toujours exploité ses richesses. Autrefois, il en extrayait le sel par un procédé original aujourd’hui disparu. L’atelier du saunier fait à nouveau découvrir cette technique ancestrale.

La pêche à pied professionnelle autrefois très active est remplacée par de nouvelles activités comme l’élevage des huîtres, des moules et des moutons de prés-salés. Les objets collectés sur le territoire (engins de pêche à pied, filets…) vous racontent cette histoire locale.

Tous ces espaces agrémentés de films, de maquettes, de bornes interactives sont à la portée des grands comme des petits.

Ecomusée de la Baie Route du Grouin du sud

Vains 50300 Manche Normandie



A site to understand the men, the nature and the landscapes of the Bay.

On the shoreline with a breathtaking view of the Mont Saint-Michel, the Ecomuseum of the Bay is an interpretation center that allows you to discover the functioning of the natural environments of the Bay, the way in which man has exploited these very particular spaces for centuries and the evolution of the landscapes through the ages.

Explore the fauna and flora throughout the seasons as well as the characteristics of the different natural environments. The preservation of these balances constitutes today a major stake for this space registered with the world heritage of UNESCO. Man lives in this environment and has always exploited its riches. In the past, he extracted salt by an original process that has now disappeared. The workshop of the salt worker makes discover again this ancestral technique.

The once very active professional fishing on foot is now gradually being replaced by new activities such as the breeding of oysters, mussels and salt meadow sheep. The objects collected on the territory (fishing gear, nets…) tell you this local history.

All these spaces are decorated with films, models, interactive terminals are within the reach of young and old.

Last ticket sale 1 hour before the site closes.

En la orilla, a dos pasos de la punta del Grouin du Sud, con una vista ininterrumpida del Monte Saint-Michel, el ecomuseo de la bahía es un centro de interpretación donde podrá descubrir cómo funcionan los medios naturales de la bahía, cómo el hombre ha explotado durante siglos estas zonas tan especiales y cómo ha cambiado el paisaje con el paso del tiempo.

Explore la flora y la fauna a lo largo de las estaciones y las características de los distintos entornos naturales. Hoy en día, preservar este equilibrio es un gran reto para este sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El hombre vive en este entorno y siempre ha explotado sus riquezas. En el pasado, la sal se extraía mediante un proceso original hoy desaparecido. El taller del salinero ofrece a los visitantes una nueva visión de esta técnica milenaria.

La pesca profesional a pie, antaño muy activa, ha sido sustituida por nuevas actividades como la cría de ostras, mejillones y ovejas de los prados salados. Los objetos recogidos en la zona (artes de pesca, redes, etc.) narran esta historia local.

Todos estos espacios, con sus películas, maquetas y terminales interactivos, son accesibles a grandes y pequeños.

Las últimas entradas se venden 1 hora antes del cierre del recinto.

Das Ecomusée de la Baie liegt direkt am Ufer, nur wenige Schritte von der Pointe du Grouin du Sud entfernt, mit einem atemberaubenden Blick auf den Mont Saint-Michel. Es ist ein Interpretationszentrum, in dem man entdecken kann, wie die natürlichen Lebensräume der Bucht funktionieren, wie der Mensch seit Jahrhunderten diese ganz besonderen Räume nutzt und wie sich die Landschaften im Laufe der Zeit verändert haben.

Erkunden Sie die Tier- und Pflanzenwelt im Laufe der Jahreszeiten sowie die Merkmale der verschiedenen natürlichen Lebensräume. Die Erhaltung dieses Gleichgewichts stellt heute eine große Herausforderung für dieses Gebiet dar, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Der Mensch lebt in diesem Lebensraum und hat seine Reichtümer schon immer genutzt. Früher wurde das Salz durch ein originelles Verfahren gewonnen, das heute nicht mehr existiert. In der Werkstatt des Saunierers kann man diese althergebrachte Technik wieder entdecken.

Die früher sehr aktive professionelle Fußfischerei wird durch neue Aktivitäten wie die Zucht von Austern, Miesmuscheln und Salzwiesenschafen ersetzt. Die auf dem Gebiet gesammelten Objekte (Fußfanggeräte, Netze…) erzählen Ihnen diese lokale Geschichte.

All diese Bereiche, die mit Filmen, Modellen und interaktiven Terminals ausgestattet sind, sind für Groß und Klein zugänglich.

Letzter Kartenverkauf 1 Stunde vor Schließung der Anlage.

