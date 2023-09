Formation GONm et Bretagne vivante – Baie du mont Saint-Michel (50) – Limicoles Ecomusée de la baie du mont Saint-Michel Vains Catégories d’Évènement: Manche

Vains Formation GONm et Bretagne vivante – Baie du mont Saint-Michel (50) – Limicoles Ecomusée de la baie du mont Saint-Michel Vains, 21 octobre 2023, Vains. Formation GONm et Bretagne vivante – Baie du mont Saint-Michel (50) – Limicoles Samedi 21 octobre, 08h00 Ecomusée de la baie du mont Saint-Michel Inscription obligatoire Dans le cadre des comptages des limicoles de la baie du Mont Saint-Michel, le GONm : Groupe Ornithologique Normand et Bretagne Vivante – SEPNB proposent une journée de formation à la reconnaissance et l’identification des espèces de limicoles de la baie. Ce sera également l’occasion de vous présenter le protocole de comptage et sa mise en œuvre. Cette formation se tiendra le samedi 21 octobre à l’écomusée de Vains (Manche). Elle est destinée à toutes les personnes désireuses de s’investir dans ce suivi, débutant.e.s ou non. Au programme : matinée sur le terrain et après-midi en salle. Le nombre de places est limité. Merci de vous inscrire auprès de corentin.riviere@gonm.org pour le GONm ou manon.simonneau@bretagne-vivante.org pour Bretagne Vivante. Covoiturage possible et vivement conseillé. Les détails pratiques vous seront donnés après inscription. // Action réalisée avec le soutien de l’Office français de la biodiversité et de Réserves naturelles de France \ Ecomusée de la baie du mont Saint-Michel Route du Grouin du Sud, 50300 Vains Vains 50300 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « corentin.riviere@gonm.org »}, {« type »: « email », « value »: « manon.simonneau@bretagne-vivante.org »}] [{« link »: « mailto:corentin.riviere@gonm.org »}, {« link »: « mailto:manon.simonneau@bretagne-vivante.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

