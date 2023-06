Visite libre de l’écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel Écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel Vains, 16 septembre 2023, Vains.

Écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel Route du Grouin du Sud, 50300 Vains Vains 50300 Manche Normandie 02 33 89 06 06 http://www.patrimoine.manche.fr Aménagé dans une ancienne longère au bord du littoral, l’Ecomusée de la Baie présente une exposition complète sur la baie du Mont-Saint-Michel : formation et évolution des paysages de la Baie ; faune, flore et milieux naturels ; activités passées et présentes des hommes dans la Baie. Accès par l’A84 direction granville (D973) puis prendre Marcey les Grèves la direction de Jullouville (D911). Suivre ensuite les panneaux « Ecomusée de la Baie ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©CD50