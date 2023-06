Levez les yeux ! Les petites bêtes, à quoi ça sert ? Écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel Vains, 15 septembre 2023, Vains.

Levez les yeux ! Les petites bêtes, à quoi ça sert ? Vendredi 15 septembre, 09h00, 13h00 Écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel Élèves de cycles 3 et 4, 2 classes de 30 élèves max.

Porté par le CAUE de la Manche, l’évènement invite le jeune public la veille des Journées Européennes du Patrimoine, en proposant des activités gratuites construites avec ses partenaires, afin de lui faire découvrir le patrimoine dans toute sa diversité.

« Les petites bêtes, à quoi ça sert ? »

Le vendredi 15 septembre, l’Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel propose aux élèves de cycle 3 et 4, de découvrir l’utilité des petites bêtes et leur classification en les observant et en les « croquant ».

Cette animation permet de sensibiliser les élèves à la biodiversité et à son rôle dans notre écosystème.

Jean-Marc Ozeray, naturaliste et diplômé des beaux-arts, propose aux élèves de s’initier au croquis naturaliste en observant les mollusques, les insectes et autres petites bêtes qui peuplent nos jardins, les haies et tous les lieux que nous fréquentons. Les élèves sont amenés à observer ces animaux dans les moindres détails afin de pouvoir croquer leur silhouette et ainsi pouvoir les comparer.

Un animateur naturaliste de l’Ecomusée emmènera les élèves collecter des mollusques, des insectes et autres petites bêtes autour de l’Ecomusée, dans le verger, le long des haies, selon un protocole déterminé au préalable. Cette collecte permettra de découvrir les habitats de ces animaux, pourquoi ces animaux fréquentent ces milieux et ce qu’ils recherchent.

Ce travail de collecte et de croquis va permettre aux élèves de classifier ces animaux et de comprendre leur utilité.

Cette animation s’adresse aux élèves de cycle 3 et 4.

Nous pouvons accueillir 2 classes de 30 élèves.

L’animations dure 3 heures, avec un créneau pour une classe le matin, de 9h à 12h, et un créneau pour une classe l’après-midi, de 13h à 16h.

Écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel Route du Grouin du Sud, 50300 Vains Vains 50300 Manche Normandie 02 33 89 06 06 http://www.patrimoine.manche.fr musee.vains@manche.fr Accès par l'A84 direction granville (D973) puis prendre Marcey les Grèves la direction de Jullouville (D911). Suivre ensuite les panneaux « Ecomusée de la Baie ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-15T13:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

