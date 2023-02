Visite libre de l’exposition permanente Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel, 13 mai 2023, Vains.

Visite libre de l’exposition permanente Samedi 13 mai, 20h00 Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel

Nuit européenne des musées 2023 handicap moteur mi

Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel 26, route du Grouin du Sud – 50300 Vains / Saint-Léonard Vains 50300 Manche Normandie Parkings

02 33 89 06 06 https://www.manche.fr/patrimoine/ecomusee-N.aspx https://www.facebook.com/patrimoinemuseesmanche/?ref=bookmarks En bordure du rivage avec une vue imprenable sur le Mont, l’Écomusée de la Baie est un centre d’interprétation permettant de découvrir le fonctionnement des milieux naturels de la Baie, la manière dont l’homme exploite depuis des siècles ces espaces très particuliers et l’évolution des paysages au travers des âges. Sur plus de 400 m2, l’exposition permanente vous permet de comprendre l’évolution de la faune et de la flore au cours des saisons ainsi que les caractéristiques des différents milieux naturels. La préservation de ces équilibres constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour cet espace inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. L’homme vit dans ce milieu et en a toujours exploité les richesses. Autrefois, il en extrayait le sel par un procédé original aujourd’hui disparu. L’atelier du saunier vous fait découvrir cette technique ancestrale. La pêche à pied professionnelle autrefois très active est aujourd’hui peu à peu remplacée par de nouvelles activités comme l’élevage des huîtres, des moules et des moutons de prés-salés. Deux salles d’exposition retracent ces activités et leurs évolutions, à travers notamment la présentation d’objets collectés sur le territoire (engins de pêche à pied, filets…). Tous ces espaces, agrémentés de films, de maquettes, de bornes interactives sont à la portée des grands comme des petits. Ce site, propriété du Conservatoire du Littoral, fait partie du réseau des sites et musées gérés par le Département de la Manche.

En bordure du rivage avec une vue imprenable sur le Mont Saint-Michel, découvrez le fonctionnement des milieux naturels de la Baie, la manière dont l’homme exploite depuis des siècles ces espaces très particuliers et l’évolution des paysages au travers des âges.

Explorez la faune et la flore au cours des saisons ainsi que les différents milieux naturels. La préservation de ces équilibres constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour cet espace inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. L’homme vit dans ce milieu et en a toujours exploité les richesses. Autrefois, il en extrayait le sel par un procédé original aujourd’hui disparu. L’atelier du saunier vous fait découvrir cette technique ancestrale.

La pêche à pied professionnelle autrefois très active est aujourd’hui peu à peu remplacée par de nouvelles activités comme l’élevage des huîtres, des moules et des moutons de prés salés. Les objets collectés sur le territoire (engins de pêche à pied, filets…) et les témoignages vous racontent cette histoire locale.

Tous ces espaces agrémentés de films, de maquettes, de bornes interactives sont à la portée des grands comme des petits.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T23:59:00+02:00

©CD50