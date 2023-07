Jeux à l’Ecomusée de Cuzals Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé, 27 août 2023, Sauliac-sur-Célé.

Sauliac-sur-Célé,Lot

Jeux de quilles, jeux buissonniers, jeux de plateau… Autant de manières de s’amuser ensemble à Cuzals ! Intervenant.e.s :

Guilhem Boucher, association la Granja

Arlette Bonnefous, Les jardins buissonniers.

2023-08-27 10:30:00 fin : 2023-08-27 18:30:00. 5 EUR.

Ecomusée de Cuzals

Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie



Bowling, games, board games? So many ways to have fun together in Cuzals! Speakers :

Guilhem Boucher, La Granja association

Arlette Bonnefous, Les jardins buissonniers

Bolos, juegos de azar, juegos de mesa.. ¡Muchas maneras de divertirse juntos en Cuzals! Oradores :

Guilhem Boucher, asociación La Granja

Arlette Bonnefous, Les jardins buissonniers

Kegelspiele, Buschspiele, Brettspiele? In Cuzals gibt es viele Möglichkeiten, gemeinsam Spaß zu haben! Teilnehmer/innen:

Guilhem Boucher, Verein La Granja

Arlette Bonnefous, Les jardins buissonniers (Buschgärten)

