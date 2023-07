Les métiers de la ferme à l’Écomusée de Cuzals Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé, 22 août 2023, Sauliac-sur-Célé.

Sauliac-sur-Célé,Lot

L’écomusée de Cuzals vous invite à des démonstrations de savoir faire : confection de nichoirs, d’une mue, épi de faitage en terre crue, outillage agricole..

2023-08-22 10:30:00 fin : 2023-08-22 18:30:00. EUR.

Ecomusée de Cuzals

Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie



The Cuzals Ecomuseum invites you to take part in demonstrations of its know-how: making nesting boxes, a moult, raw earth finials, farm implements.

El Ecomuseo de Cuzals le invita a participar en demostraciones de oficios tradicionales: fabricación de cajas nido, una muda, un caballón de barro, aperos de labranza.

Das Ecomusée de Cuzals lädt Sie zu Vorführungen von Fertigkeiten ein: Anfertigung von Nistkästen, einer Mauser, einer Firstähre aus Lehm, landwirtschaftlichen Werkzeugen.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Figeac