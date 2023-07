Récoltes d’été à l’écomusée de Cuzals Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé, 13 août 2023, Sauliac-sur-Célé.

Sauliac-sur-Célé,Lot

Une journée sur les travaux agricoles, entre récolte d’été et battage.

Venez découvrir notre potager, nos petites cultures de céréales et de légumineuses grâce à des animations ludiques !.

2023-08-13 10:30:00 fin : 2023-08-13 18:30:00. EUR.

Ecomusée de Cuzals

Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie



A day of farm work, from summer harvesting to threshing.

Come and discover our vegetable garden, and our small-scale cereal and pulse crops, thanks to fun activities!

Un día de trabajo en la granja, desde la cosecha de verano hasta la trilla.

Venga a descubrir nuestro huerto y nuestros cultivos de cereales y leguminosas a pequeña escala, ¡gracias a algunas actividades lúdicas!

Ein Tag über die Arbeit in der Landwirtschaft, zwischen Sommerernte und Dreschen.

Entdecken Sie unseren Gemüsegarten, unsere kleinen Getreide- und Hülsenfrüchtekulturen mit Hilfe von spielerischen Animationen!

