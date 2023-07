La nuit des étoiles à l’écomusée de Cuzals Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé, 10 août 2023, Sauliac-sur-Célé.

Sauliac-sur-Célé,Lot

L’écomusée de Cuzals s’ouvre à vous le temps d’une soirée pour vous offrir une immersion scientifique et poétique dans le ciel étoilé. Vous découvrirez ses merveilles au télescope, apprendrez à repérer les principales constellations et écouterez des contes musicaux sur les êtres fabuleux qui peuple la voûte céleste. Une soirée la tête dans les étoiles !.

2023-08-10 20:30:00 fin : 2023-08-10 . EUR.

Ecomusée de Cuzals

Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie



The Cuzals Ecomuseum opens its doors to you for an evening of scientific and poetic immersion in the starry sky. You’ll discover its wonders through a telescope, learn how to spot the main constellations and listen to musical tales about the fabulous beings that populate the celestial vault. An evening with your head in the stars!

El Ecomuseo de Cuzals abre sus puertas para una velada de inmersión científica y poética en el cielo estrellado. Podrás descubrir sus maravillas a través de un telescopio, aprender a distinguir las principales constelaciones y escuchar cuentos musicales sobre las fabulosas criaturas que habitan la bóveda celeste. ¡Una velada con la cabeza en las estrellas!

Das Ecomusée de Cuzals öffnet einen Abend lang seine Türen für Sie, um Ihnen einen wissenschaftlichen und poetischen Einblick in den Sternenhimmel zu bieten. Entdecken Sie die Wunder des Sternenhimmels mit einem Teleskop, lernen Sie die wichtigsten Sternbilder kennen und hören Sie musikalische Geschichten über die Fabelwesen, die das Himmelsgewölbe bevölkern. Ein Abend mit dem Kopf in den Sternen!

Mise à jour le 2023-06-28 par Pnr des Causses du Quercy