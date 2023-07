L’histoire de l’écomusée de Cuzals : du hameau au château Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé, 5 août 2023, Sauliac-sur-Célé.

Sauliac-sur-Célé,Lot

Entrez dans le monde rural du Lot et découvrez l’architecture et les traditions quercynoises au travers son patrimoine bâti. Une guide conférencière vous présente l’histoire de l’écomusée : de l’ancien hameau de Cuzals au château incendié. L’écomusée n’aura plus aucun secret pour vous.

2023-08-05 14:00:00 fin : 2023-08-05 . 2.5 EUR.

Ecomusée de Cuzals

Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie



Enter the rural world of the Lot and discover the architecture and traditions of the Quercy region through its built heritage. A tour guide will introduce you to the history of the ecomuseum: from the ancient hamlet of Cuzals to the burnt castle. The ecomuseum will hold no secrets for you

Entre en el mundo rural del Lot y descubra la arquitectura y las tradiciones de la región del Quercy a través de su patrimonio construido. Un guía turístico le llevará a través de la historia del ecomuseo, desde la antigua aldea de Cuzals hasta el castillo incendiado. El ecomuseo ya no tendrá secretos para usted

Treten Sie ein in die ländliche Welt des Lot und entdecken Sie die Architektur und die Traditionen von Quercynois anhand seines baulichen Erbes. Eine Fremdenführerin stellt Ihnen die Geschichte des Ecomuseums vor: vom alten Weiler Cuzals bis zum abgebrannten Schloss. Das Ecomusée wird kein Geheimnis mehr für Sie sein

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Figeac