Atelier Savoir Faire à l’écomusée de Cuzals : techniques d’impression Écomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Sauliac-sur-Célé Atelier Savoir Faire à l’écomusée de Cuzals : techniques d’impression Écomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé, 1 août 2023, Sauliac-sur-Célé. Sauliac-sur-Célé,Lot Démonstration de savoir-faire : démonstration sur linotype avec Gérard Lefèvre, typographe.

2023-08-01 fin : 2023-08-01 . 2.5 EUR.

Écomusée de Cuzals

Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie



Skills demonstration: linotype demonstration with Gérard Lefèvre, typographer Demostración de habilidades: demostración de linotipia con Gérard Lefèvre, tipógrafo Know-how-Demonstration: Vorführung an der Linotype mit Gérard Lefèvre, Typograf

