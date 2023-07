Artisanats Ruraux à l’Ecomusée de Cuzals, les métiers de la ferme Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé, 25 juillet 2023, Sauliac-sur-Célé.

Sauliac-sur-Célé,Lot

Venez partager des savoir-faire : nichoirs, ouillage agricole, vannerie, épi de faîtage….

2023-07-25 10:30:00 fin : 2023-07-25 18:30:00. 5 EUR.

Ecomusée de Cuzals

Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie



Come and share your skills: birdhouses, farm tools, basketry, finials…

Ven a compartir tus habilidades: pajareras, aperos de labranza, cestería, remates, etc.

Kommen Sie und teilen Sie Ihr Wissen und Können: Nistkästen, landwirtschaftliches Geschirr, Korbflechten, Ährenfirst…

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Figeac