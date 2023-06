Initiation à la Culture du Safran à l’Ecomusée de Cuzals Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé, 16 juillet 2023, Sauliac-sur-Célé.

Sauliac-sur-Célé,Lot

Venez en apprendre beaucoup sur le safran, l’or rouge du Quercy : démonstration, conférence, dégustation… Autant d’animations pour réussir sa culture de safran et apprendre à le cuisiner en gardant toutes ses propriétés !.

2023-07-16 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-16 18:30:00. 5 EUR.

Ecomusée de Cuzals

Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie



Come and learn all about saffron, the red gold of Quercy: demonstrations, lectures, tastings? So many activities to help you grow saffron successfully and learn how to cook it while preserving all its properties!

Venga a descubrir el azafrán, el oro rojo de Quercy, a través de demostraciones, conferencias y degustaciones Numerosas actividades le permitirán cultivar el azafrán con éxito y aprender a cocinarlo conservando todas sus propiedades

Lernen Sie viel über Safran, das rote Gold des Quercy: Vorführungen, Konferenzen, Verkostungen? Sie können Safran selbst anbauen und lernen, wie man ihn zubereitet und dabei alle seine Eigenschaften bewahrt!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Figeac