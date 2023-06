Jeux à l’écomusée de Cuzals Ecomusée de Cuzals Sauliac-sur-Célé, 9 juillet 2023, Sauliac-sur-Célé.

Sauliac-sur-Célé,Lot

Jeux de quilles, jeux buissonniers, jeux de plateau… Autant de manières de s’amuser ensemble à Cuzals !.

2023-07-09 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-09 18:30:00. EUR.

Ecomusée de Cuzals

Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie



Bowling, games, board games? So many ways to have fun together in Cuzals!

Bolos, juegos de azar, juegos de mesa.. Muchas maneras de divertirse juntos en Cuzals

Kegelspiele, Buschspiele, Brettspiele? Es gibt viele Möglichkeiten, sich in Cuzals gemeinsam zu amüsieren!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Figeac