EUR Tout au long de la journée

Collage : A vous la tête d’affiche !

Défilé vintage : sortez vos tenues des années 60 des armoires et venez défiler à Cuzals

Matin

Quiz sur vos années 60

Après-midi

Démonstration du métier de l’imprimeur typographe

Que sont-ils devenus ?

Les objets de la ferme

Blind test musical des années 1960

Un village en 1966

Histoire et fonctionnement des tracteurs

Défi : le plus grand madison de l’été

Les trente Glorieuses représentent une période de changements et d’optimisme. Progrès techniques, confort dans la maison, musique, télévision … Autant de thèmes mis en lumière dans la nouvelle exposition Glorieuses années 1960 ?!, qui devrait aussi susciter un questionnement sur les notions de progrès et de bonheur.

Le dimanche l’écomusée de Cuzals retrouve l’ambiance et les couleurs des années 1960 au travers d’ateliers, de spectacles, …

©Collection Douelle

